Постійні дощі на заході і до +33 в інших регіонах: прогноз погоди на тиждень

До кінця тижня дощі охоплять всю Україну
Погода у другий тиждень літа покращиться, але на заході триватимуть дощі та грози. Температура повітря підніметься до +33 градусів тепла.
Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
У перший робочий день цього тижня температура повітря в Україні очікується в межах +23 +33 вдень і від +13 до +18 тепла вночі. Прохолодніше буде на заході, де очікуються дощі з грозами, а найтепліше - на південному сході. Вітер від 5 до 10 метрів на секунду.
Ситуація із дощами на заході не зміниться, але в інших регіонах буде хмарно. Температурна ситуація буде подібною, також очікується до +33 градусів. Потеплішає в Одеській області та місцями на заході.
Температура повітря по Україні, як і день тому. Також збережеться хмарна погода в усіх регіонах, крім заходу, де дощі з грозами тривають.
В цей день дощі, крім західних областей, потроху почнуть охоплювати й південь України, де також очікується незначне похолодання. У центрі та на сході, як і раніше, буде до +33 тепла. Ночі стануть теплішими.
Україну знову охопить дощова погода, яка пошириться по всій території країни. Очікується незначне похолодання, а стовпчики термометрів покажуть комфортні +24 +31. Вночі температура повітря буде в межах +13 +19 градусів тепла.
Нагадаємо, синоптики попередили про підвищення рівня води в річках басейну Прип'яті.
Також РБК-Україна писало, що у червні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 18-22 градусів тепла.
Зазначимо, в Київ прийшло метеорологічне літо з запізненням на три тижні.
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Автор: Максим Зайченко