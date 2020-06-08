Постійні дощі на заході і до +33 в інших регіонах: прогноз погоди на тиждень

Фото: спека в Києві (GettyImages)

До кінця тижня дощі охоплять всю Україну

Погода у другий тиждень літа покращиться, але на заході триватимуть дощі та грози. Температура повітря підніметься до +33 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз на 9 червня

У перший робочий день цього тижня температура повітря в Україні очікується в межах +23 +33 вдень і від +13 до +18 тепла вночі. Прохолодніше буде на заході, де очікуються дощі з грозами, а найтепліше - на південному сході. Вітер від 5 до 10 метрів на секунду.

Прогноз на 10 червня

Ситуація із дощами на заході не зміниться, але в інших регіонах буде хмарно. Температурна ситуація буде подібною, також очікується до +33 градусів. Потеплішає в Одеській області та місцями на заході.

Прогноз на 11 червня

Температура повітря по Україні, як і день тому. Також збережеться хмарна погода в усіх регіонах, крім заходу, де дощі з грозами тривають.

Прогноз на 12 червня

В цей день дощі, крім західних областей, потроху почнуть охоплювати й південь України, де також очікується незначне похолодання. У центрі та на сході, як і раніше, буде до +33 тепла. Ночі стануть теплішими.

Прогноз на 13 червня

Україну знову охопить дощова погода, яка пошириться по всій території країни. Очікується незначне похолодання, а стовпчики термометрів покажуть комфортні +24 +31. Вночі температура повітря буде в межах +13 +19 градусів тепла.

Нагадаємо, синоптики попередили про підвищення рівня води в річках басейну Прип'яті.

Також РБК-Україна писало, що у червні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 18-22 градусів тепла.

Зазначимо, в Київ прийшло метеорологічне літо з запізненням на три тижні.

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Автор: Максим Зайченко