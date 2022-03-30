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Они постоянно это заявляют: Верещук о "режиме тишины" для Мариуполя от оккупантов

Фото: Ирина Верещук, министр по вопросам реинтеграции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук отреагировала на заявление РФ о "режиме тишины" для эвакуации из Мариуполя. По ее словам, с такими заявлениями российские оккупанты выступают каждый день.

Об этом вице-премьер сказала в комментарии РБК-Украина.

"Они постоянно это заявляют. И не соблюдают. Сегодня тоже был (объявлен "режим тишины" для эвакуации из Мариуполя, - ред.) и ни одного автобуса не пропустили", - сказала Верещук.

В то же время, она уточнила, что Украина обратилась с соответствующим запросом о прекращении огня и обеспечении работы гуманитарных коридоров 31 марта через Международный комитет Красного Креста. Ответ получен не был.

Напомним, российское Минобороны анонсировало "режим тишины" для эвакуации Мариуполя в Запорожье. Кроме того, оккупанты заявили о еще одном гуманитарном коридоре.

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