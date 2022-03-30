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Вони постійно це заявляють: Верещук про "режим тиші" для Маріуполя від окупантів

Фото: Ірина Верещук, міністр з питань реінтеграції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук відреагувала на заяву РФ про "режим тиші" для евакуації з Маріуполя. За її словами, з такими заявами російські окупанти виступають кожного дня.

Про це віце-прем'єр сказала в коментарі РБК-Україна.

"Вони постійно це заявляють. І не дотримуються. Сьогодні теж був (оголошений "режим тиші" для евакуації з Маріуполя, - ред.) і жодного автобусу не пропустили", - сказала Верещук.

Водночас, вона уточнила, що Україна звернулася із відповідним запитом про припинення вогню та забезпечення роботи гуманітарних коридорів 31 березня через Міжнародний комітет Червоного Хреста. Відповідь отримана не була.

Нагадаємо, російське Міноборони анонсувало "режим тиші" для евакуації Маріуполя до Запоріжжя. Крім того, окупанти заявили про ще один гуманітарний коридор.

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