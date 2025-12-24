Постійні штурми: у ЗСУ розповіли про тактику росіян біля Костянтинівки

Росіяни активно штурмують позиції ЗСУ в смузі відповідальності 100-ї окремої механізованої бригади на Костянтинівському напрямку. За добу може статися до 300 обстрілів - ворог застосовує міномети, артилерію, дрони, намагаючись зруйнувати укріплення та просунутися вперед.

Найбільшим відбитим штурмом став той, який українські війська відбили 22 грудня. У вдалому відбитті - велика заслуга розвідки та інженерних підрозділів, які провели масштабну роботу з визначення можливих маршрутів просування росіян та замінували підходи.

Постійний тиск

За словами Зінюка, росіяни постійно намагаються прорватися у бік Костянтинівки. До постійних штурмів малими піхотними групами зараз залучили техніку.

"Скажу лише, що накопичення противника ми спостерігаємо постійно. Ворог постійно, буквально 24 на 7, намагається штурмувати наші позиції, зокрема малими піхотними групами, також з використанням мототехніки", - зазначив військовий.

На відміну від росіян, українці бережуть життя солдатів та активно використовують дрони, в тому числі наземних роботів (НРК). Росіяни також намагаються використовувати роботів, але у зв'язці зі штурмовиками, що у підсумку дозволяє знищити як російський дрон, так і його "супровід".