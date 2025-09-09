Постійна рада ОБСЄ підтримала Україну на тлі російського терору, - Сибіга

"Сьогодні у Відні спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ у відповідь на російський терор продемонструвало рішучу підтримку України. Незважаючи на запеклі зусилля, Росія не уникне відповідальності за воєнні злочини і звірства, вчинені в Україні", - зазначив міністр.

За словами Сибіги, партнери України - від Фінляндії до Австралії та Японії - зайняли принципову позицію і рішуче засудили ескалацію російського терору. Вони також наголошують, що альтернативи завершенню російської агресії не існує.

Глава МЗС додав, що Україна високо цінує таку широку підтримку та солідарність, а також вдячна за співчуття близьким жертв російських атак.