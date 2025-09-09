Постоянный совет ОБСЕ поддержал Украину на фоне российского террора, - Сибига

"Сегодня в Вене специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ в ответ на российский террор продемонстрировало решительную поддержку Украины. Несмотря на отчаянные усилия, Россия не избежит ответственности за военные преступления и зверства, совершенные в Украине", - отметил министр.

По словам Сибиги, партнеры Украины - от Финляндии до Австралии и Японии - заняли принципиальную позицию и решительно осудили эскалацию российского террора. Они также подчеркивают, что альтернативы завершению российской агрессии не существует.

Глава МИД добавил, что Украина высоко ценит такую широкую поддержку и солидарность, а также благодарна за сочувствие близким жертв российских атак.