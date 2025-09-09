RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Постоянный совет ОБСЕ поддержал Украину на фоне российского террора, - Сибига

Фото: Андрей Сибига, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Постоянный совет ОБСЕ собрался на экстренное заседание в связи с усилением массированных ударов России по Украине. Члены Постоянного совета выразили Украине свою поддержку.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины в Telegram.

"Сегодня в Вене специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ в ответ на российский террор продемонстрировало решительную поддержку Украины. Несмотря на отчаянные усилия, Россия не избежит ответственности за военные преступления и зверства, совершенные в Украине", - отметил министр. 

По словам Сибиги, партнеры Украины - от Финляндии до Австралии и Японии - заняли принципиальную позицию и решительно осудили эскалацию российского террора. Они также подчеркивают, что альтернативы завершению российской агрессии не существует. 

Глава МИД добавил, что Украина высоко ценит такую широкую поддержку и солидарность, а также благодарна за сочувствие близким жертв российских атак. 

Экстренное заседание Постоянного совета ОБСЕ

Напомним, вчера, 8 сентября, Сибига рассказал, что Финляндия по запросу Украины экстренно созывает заседание Постоянного совета ОБСЕ.

Глава МИД отмечал, что заседание должно стать ответом на массированные удары РФ по Украине, которые привели к большому количеству жертв среди мирного населения.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОБСЕМИД УкраиныРоссийская ФедерацияАндрей СибигаВойна в Украине