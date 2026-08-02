Пости Трампа почнуть продавати за 100 тисяч доларів на місяць

Йдеться про сервіс Truth API , який надає клієнтам прямий доступ до публікацій у режимі реального часу.

Передбачається, що передплатниками стануть інвестиційні компанії, алгоритмічні трейдери та інші учасники фінансового ринку, які зацікавлені в максимально швидкому отриманні інформації.

Як зазначається, вартість підписки може досягати 100 тисяч доларів на місяць, проте для клієнтів, готових укласти трирічний контракт, передбачена знижка - до 60 тисяч доларів на місяць.

Сервіс також включатиме архів публікацій, починаючи з 2022 року.

План розкритикували

Ініціатива викликала критику з боку низки американських політиків та експертів з питань етики. На їхню думку, публікації президента США нерідко впливають на фінансові ринки, тому продаж прискореного доступу до них може надати окремим інвесторам перевагу над іншими учасниками торгів.

У Конгресі вже звучать заклики перевірити новий сервіс щодо можливого конфлікту інтересів.

У самій Trump Media заявляють, що Truth API стане новим джерелом доходу компанії та дозволить розширити її бізнес за межі соціальної мережі Truth Social.