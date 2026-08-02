Пости Трампа почнуть продавати за 100 тисяч доларів на місяць

Компанія президента США Дональда Трампа Trump Media & Technology Group запускає платний сервіс, який дозволить інвесторам і трейдерам отримувати його публікації швидше за інших користувачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Assotiated Press.
Йдеться про сервіс Truth API , який надає клієнтам прямий доступ до публікацій у режимі реального часу.
Передбачається, що передплатниками стануть інвестиційні компанії, алгоритмічні трейдери та інші учасники фінансового ринку, які зацікавлені в максимально швидкому отриманні інформації.
Як зазначається, вартість підписки може досягати 100 тисяч доларів на місяць, проте для клієнтів, готових укласти трирічний контракт, передбачена знижка - до 60 тисяч доларів на місяць.
Сервіс також включатиме архів публікацій, починаючи з 2022 року.
Ініціатива викликала критику з боку низки американських політиків та експертів з питань етики. На їхню думку, публікації президента США нерідко впливають на фінансові ринки, тому продаж прискореного доступу до них може надати окремим інвесторам перевагу над іншими учасниками торгів.
У Конгресі вже звучать заклики перевірити новий сервіс щодо можливого конфлікту інтересів.
У самій Trump Media заявляють, що Truth API стане новим джерелом доходу компанії та дозволить розширити її бізнес за межі соціальної мережі Truth Social.
Нагадаємо, Трамп розкрив секрет свого збагачення під час президентства у США. Йдеться про кілька його бізнесів.
РБК-Україна писало про те, що Дональд Трамп продовжує розвивати свою бізнес-імперію на тлі президентського терміну, поєднуючи владу та особистий стан