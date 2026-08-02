RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Посты Трампа начнут продавать за 100 тысяч долларов в месяц

04:25 02.08.2026 Вс
2 мин
В США назревает новый скандал вокруг президента
aimg Юлия Маловичко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Компания президента США Дональда Трампа Trump Media & Technology Group запускает платный сервис, который позволит инвесторам и трейдерам получать его публикации быстрее остальных пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Assotiated Press.

Речь идет о сервисе Truth API, который предоставляет клиентам прямой доступ к публикациям в режиме реального времени.

Предполагается, что подписчиками станут инвестиционные компании, алгоритмические трейдеры и другие участники финансового рынка, заинтересованные в максимально быстром получении информации.

Как отмечается, что стоимость подписки может достигать 100 тысяч долларов в месяц, однако для клиентов, готовых заключить трехлетний контракт, предусмотрена скидка - до 60 тысяч долларов в месяц.

Сервис также будет включать архив публикаций, начиная с 2022 года.

План раскритиковали

Инициатива вызвала критику со стороны ряда американских политиков и экспертов по вопросам этики. По их мнению, публикации президента США нередко влияют на финансовые рынки, поэтому продажа ускоренного доступа к ним может дать отдельным инвесторам преимущество перед другими участниками торгов.

В Конгрессе уже звучат призывы проверить новый сервис на предмет возможного конфликта интересов.

В самой Trump Media заявляют, что Truth API станет новым источником дохода компании и позволит расширить ее бизнес за пределы социальной сети Truth Social.

Напомним, Трамп раскрыл секрет своего обогащения во время президентства в США. Речь идет о нескольких его бизнесах.

РБК-Украина писалоо том, что Дональд Трамп продолжает развивать свою бизнес-империю на фоне президентского срока, сочетая власть и личное состояние

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дональд Трампбизнес