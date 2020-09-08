Постепенный рост: что происходит с курсом доллара 8 сентября

В обменных пунктах Украины 8 сентября 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 4 копейки до 27,85 гривен за доллар. Курс евро снизился на 1 копейку до 32,88 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,64 (27,59 - 7 сентября), продажи - 27,85 (27,81 - 7 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,41 (32,39 - 7 сентября), продажи - 32,88 (32,89 - 7 сентября) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,38 (3,42 - 7 сентября), продажи 3,78 (3,78 - 7 сентября) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 8 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,80 гривен за доллар, курс в покупке до 27,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился 1 копейку до 32,82 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 8 сентября справочный курс на уровне 27,79 грн/доллар, повысив его по сравнению с 7 сентября (27,73 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,75 - 27,85 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, размер международных резервов Украины в течение августа 2020 года вырос на 0,9% до 29,05 млрд долларов. Резервы выросли благодаря покупке НБУ валюты на межбанке.

Согласно прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,9-28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн.