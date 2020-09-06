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Аналитики спрогнозировали курс доллара на ближайшую неделю

Киев, Воскресенье 06 сентября 2020 08:20
Аналитики спрогнозировали курс доллара на ближайшую неделю
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Доллар может подняться до 28,0 гривен уже в ближайшее время

В течение ближайшей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,9-28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,7-0,8%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,46 до 27,69 грн (+0,8%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 27,48/27,50 до 27,71/27,73 (+0,8%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,38/27,60 до 27,57/27,79 (+0,7%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,8%.

Напомним, заместитель главы Национального банка Юрий Гелетий, заявил, что Национальный банк Украины не ожидает существенных колебаний курса доллара к гривне до конца года. В случае нестабильности НБУ будет вмешиваться в ситуацию на валютном рынке.

Как свидетельствуют прогнозы финансовых аналитиков, опрошенных РБК-Украина, в данный момент поводов для внезапной девальвации осенью 2020 года нет. Гривна может резко упасть в случае политического кризиса или очередного локдауна из-за коронавируса.

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