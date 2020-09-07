Медленный рост: что происходит с курсом доллара 7 сентября

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 2 копейки

В обменных пунктах Украины 7 сентября 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 2 копейки до 27,81 гривен за доллар. Курс евро вырос на 3 копейки до 32,89 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,59 (27,56 - 4 сентября), продажи - 27,81 (27,79 - 4 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,39 (32,40 - 4 сентября), продажи - 32,89 (32,86 - 4 сентября) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,42 (3,42 - 4 сентября), продажи 3,78 (3,79 - 4 сентября) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 7 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,78 гривен за доллар, курс в покупке до 27,76 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 15 копеек до 32,89 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 7 сентября справочный курс на уровне 27,73 грн/доллар, не изменив его по сравнению с 4 сентября (27,73 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,65 - 27,85 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Согласно прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,9-28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн.

Напомним, заместитель главы Национального банка Юрий Гелетий, заявил, что Национальный банк Украины не ожидает существенных колебаний курса доллара к гривне до конца года. В случае нестабильности НБУ будет вмешиваться в ситуацию на валютном рынке.