Поступове зростання: що відбувається з курсом долара 8 вересня

В обмінних пунктах України 8 вересня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем зріс на 4 копійки до 27,85 гривень за долар. Курс євро знизився на 1 копійку до 32,88 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,64 (27,59 - 7 вересня), продажу - 27,85 (27,81 - 7 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,41 (32,39 - 7 вересня), продажу - 32,88 (32,89 - 7 вересня) грн за євро. Середній курс покупки російського рубля складає 3,38 (3,42 - 7 вересня), продажу 3,78 (3,78 - 7 вересня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 8 вересня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,80 гривень за долар, курс купівлі до 27,78 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 32,82 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 8 вересня довідковий курс на рівні 27,79 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 7 вересня (27,73 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,75 - 27,85 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, розмір міжнародних резервів України протягом серпня 2020 року виріс на 0,9% до 29,05 млрд доларів. Резерви зросли завдяки купівлі НБУ валюти на міжбанку.

Згідно з прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,9-28,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн.