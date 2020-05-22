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Глава НБУ дал характеристику новой программе МВФ: менее требовательная

Новости » Финансовый кризис 2020     22.05.2020 - 16:53
Глава НБУ дал характеристику новой программе МВФ: менее требовательная
Фото: Яков Смолий (пресс-служба НБУ)

Новая программа устранит один из главных рисков для стабильности в Украине

Новая программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом Stand-By по объему финансирования на 2020-2021 такая же, как и программа EFF. При этом она менее требовательная.

Об этом глава Национального банка Яков Смолий написал в своем Twitter.

Как отметил глава НБУ, одобрение программы Советом директоров Фонда устранит один из ключевых рисков для макрофинансовой стабильности, который НБУ учитывает при реализации монетарной политики.

"Новая программа сотрудничества с МВФ Stand-By - менее требовательна, но такая же по объему финансирования на 2020-2021, что и EFF", - сообщил он.

Глава НБУ дал характеристику новой программе МВФ: менее требовательная

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины достигли соглашения (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества Stand By на сумму 5 млрд долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров одобрил проект Меморандума об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом (МВФ) и проект письма о намерениях в МВФ. Кабмин также уполномочил министра финансов Сергея Марченко подписать письмо о намерениях в МВФ. Это письмо также долны подписать и в НБУ.

Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины МВФНациональный банк Украиныкризис
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