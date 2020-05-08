Постепенное снижение: что происходит с курсом доллара 8 мая

В обменных пунктах Украины сегодня, 8 мая 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 27,03 гривен за доллар, курс евро снизился на 1 копейку до 29,21 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,75 (26,79 - 7 мая), продажи - 27,03 (27,07 - 7 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,73 (28,73 - 7 мая), продажи - 29,21 (29,22 - 7 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,19 (3,19 - 7 мая), продажи 3,67 (3,67 - 7 мая) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 8 мая межбанковский валютный рынок открылся небольшим ростом курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 0,5 копеек до 26,8250 гривен за доллар, курс в покупке до 26,8000 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 16 копеек до 29,06 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 8 мая справочный курс на уровне 26,81 грн/доллар, снизив его по сравнению с 7 мая (26,82 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 26,80 - 27,00 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, 7 мая представитель МВФ Джерри Райс заявил, что фонд отказывается от подписания трехлетней программы с Украиной, а вместо этого сосредоточатся на 18-месячной в рамках механизма Stand-by.

Аналитики прогнозируют, что в случае отсутствия транша Международного валютного фонда (МВФ) курс доллара к гривне поднимется выше отметки в 30 гривен за доллар.