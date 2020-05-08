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Межбанк открылся небольшим ростом курса доллара

Новости » Экономика     08.05.2020 - 10:44
Межбанк открылся небольшим ростом курса доллара
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар колеблется возле уровня 26,80 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 8 мая 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 0,5 копеек до 26,8250 гривен за доллар, курс в покупке до 26,8000 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 16 копеек до 29,06 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,8000 - 26,8250 грн/доллар, евро 29,0378-29,0622 грн/евро, российский рубль 0,3625 - 0,3630 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,8000

26,8250

EUR/UAH

29,0378

29,0622

RUB/UAH

0,3625

0,3630

Межбанк открылся небольшим ростом курса доллара

Напомним, 7 мая 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,8000 - 26,8200 грн/доллар, евро 28,8877 - 28,9092 грн/евро, российский рубль 0,3625 - 0,3629 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,81 гривен за доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 8 мая установлен на таком уровне: 26,8185 гривен за 1 доллар (-0,1138 грн). При этом курс доллара на 7 мая составляет 26,9323 гривен за 1 доллар.

Напомним, 7 мая представитель МВФ Джерри Райс заявил, что фонд отказывается от подписания трехлетней программы с Украиной, а вместо этого сосредоточатся на 18-месячной в рамках механизма Stand-by.

Аналитики прогнозируют, что в случае отсутствия транша Международного валютного фонда (МВФ) курс доллара к гривне поднимется выше отметки в 30 гривен за доллар.

Аналитики прогнозируют курс доллара выше 30 гривен без транша МВФ НБУ на 8 мая резко снизил официальный курс доллара
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс долларакурс НБУКурс гривны
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