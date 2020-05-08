Поступове зниження: що відбувається з курсом долара 8 травня

В обмінних пунктах України сьогодні, 8 травня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 27,03 гривень за долар, курс євро знизився на 1 копійку до 29,21 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,75 (26,79 - 7 травня), продажу - 27,03 (27,07 - 7 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,73 (28,73 - 7 травня), продажу - 29,21 (29,22 - 7 травня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,19 (3,19 - 7 травня), продажу 3,67 (3,67 - 7 травня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 8 травня міжбанківський валютний ринок відкрився невеликим зростанням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 0,5 копійок до 26,8250 гривень за долар, курс купівлі до 26,8000 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 16 копійок до 29,06 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 8 травня довідковий курс на рівні 26,81 грн/долар, знизивши його порівняно з 7 травня (26,82 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,80 - 27,00 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, 7 травня представник МВФ Джеррі Райс заявив, що фонд відмовляється від підписання трирічної програми з Україною, а замість цього зосередяться на 18-місячної в рамках механізму Stand-by.

Аналітики прогнозують, що в разі відсутності траншу Міжнародного валютного фонду (МВФ) курс долара до гривні підвищиться вище позначки в 30 гривень за долар.