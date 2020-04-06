Постепенное снижение: что происходит с курсом доллара 6 апреля

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар евро дешевеют в обменных пунктах

В обменных пунктах Украины сегодня, 6 апреля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 17 копеек до 27,52 гривен за доллар, курс евро снизился на 27 копеек до 29,75 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,06 (27,17 - 3 апреля), продажи - 27,52 (27,69 - 3 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,01 (29,20 - 3 апреля), продажи - 29,75 (30,02 - 3 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,13 (3,10 - 3 апреля), продажи 3,62 (3,61 - 3 апреля) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 6 апреля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 11 копеек до 27,35 гривен за доллар, курс в покупке до 27,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 29,58 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 6 апреля справочный курс на уровне 27,25 грн/доллар, снизив его по сравнению с 3 апреля (27,36 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,25 - 27,50 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/27,0 грн.

Отметим, для выделения помощи Украине Международный валютный фонд ожидает окончательного принятия Верховной радой закона о банках и внесения изменений в государственный бюджет Украины.