Поступове зниження: що відбувається з курсом долара 6 квітня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар і євро дешевшають в обмінних пунктах

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 квітня 2020 року, о 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 17 копійок до 27,52 гривні за долар, курс євро знизився на 27 копійок до 29,75 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,06 (27,17 - 3 квітня), продажу - 27,52 (27,69 - 3 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,01 (29,20 - 3 квітня), продажу - 29,75 (30,02 - 3 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,13 (3,10 - 3 квітня), продажу 3,62 (3,61 - 3 квітня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 6 квітня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 11 копійок до 27,35 гривень за долар, курс купівлі до 27,29 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 29,58 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 6 квітня довідковий курс на рівні 27,25 грн/долар, знизивши його порівняно з 3 квітня (27,36 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,25 - 27,50 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,6/27,0 грн.

Відзначимо, для виділення допомоги Україні Міжнародний валютний фонд очікує остаточного прийняття Верховною радою закону про банки та внесення змін до державного бюджету України.