НБУ на 6 апреля снизил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел еще на 22 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,37 гривен за доллар, что на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 6 апреля установлен на таком уровне: 27,373 гривен за 1 доллар (-0,2232 грн). При этом курс доллара на 3 апреля составляет 27,5962 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 3 апреля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 27,42 гривен за доллар, курс в покупке до 27,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 22 копейки до 29,59 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 3 апреля справочный курс на уровне 27,36 грн/доллар, снизив его по сравнению с 2 апреля (27,62 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 3 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 29 копеек до 27,69 гривен за доллар, курс евро снизился на 49 копеек до 30,02 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,17 (27,45 - 2 апреля), продажи - 27,69 (27,98 - 2 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,20 (29,70 - 2 апреля), продажи - 30,02 (30,53 - 2 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,10 (3,13 - 2 апреля), продажи 3,61 (3,61 - 2 апреля) грн за 10 рублей.