Аналитики прогнозируют снижение курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар может упасть ниже 27 гривен

В течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, аналитик Альпари.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/27,0 грн", - сказал он.

Как отметил аналитик, на межбанковском рынке последние дни предложение валюты устойчиво превышает спрос на нее.

"Это связано с тем, что импортеры опережающими темпами снижают свою экономическую активность. На этом фоне НБУ перешел от продажи к покупке валюты для пополнения резервов", - добавил он.

За минувшую неделю курс доллара к гривне значительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,9-3,3%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,14 до 27,60 грн (-1,9%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 28,06/28,12 до 27,41/27,45 (-2,3%/-2,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 28,00/28,63 до 27,19/27,68 (-2,9%/-3,3%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 2,3% до 1,8% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.

Напомним, заместитель главы НБУ Олег Чурий 3 апреля заявил, что после стабилизации ситуации на валютном рынке Национальный банк Украины возобновил покупку валюты. По его словам, спрос на валюту существенно снизился и вышел на докризисные показатели.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение недели 30 марта - 3 апреля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 248,0 млн долларов и не проводил интервенций по продаже валюты.