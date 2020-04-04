Постепенное падение: что происходит с курсом доллара 4 апреля

В обменных пунктах Украины сегодня, 4 апреля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился 4 копейки до 27,65 гривен за доллар, курс евро снизился 17 копеек до 29,85 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,15 (27,17 - 3 апреля), продажи - 27,65 (27,69 - 3 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,15 (29,20 - 3 апреля), продажи - 29,85 (30,02 - 3 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,10 (3,10 - 3 апреля), продажи 3,61 (3,61 - 3 апреля) грн за 10 рублей.

Напомним, заместитель главы НБУ Олег Чурий 3 апреля заявил, что после стабилизации ситуации на валютном рынке Национальный банк Украины возобновил покупку валюты. По его словам, спрос на валюту существенно снизился и вышел на докризисные показатели.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение недели 30 марта - 3 апреля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 248,0 млн долларов и не проводил интервенций по продаже валюты.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,37 гривен за доллар, что на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 6 апреля установлен на таком уровне: 27,373 гривен за 1 доллар (-0,2232 грн). При этом курс доллара на 3 апреля составляет 27,5962 гривен за 1 доллар.