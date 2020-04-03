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НБУ выкупил на рынке четверть миллиарда долларов

Новости » Экономика     03.04.2020 - 16:48
НБУ выкупил на рынке четверть миллиарда долларов
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

На рынке снова избыток предложения, НБУ пополняет резервы

Национальный банк Украины в течение недели 30 марта - 3 апреля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 248,0 млн долларов и не проводил интервенции по продаже валюты. Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным центробанка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 1 530,0 млн долларов и продал на 2748,6 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 1 218,6 млн долларов.

НБУ выкупил на рынке четверть миллиарда долларов

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) течение марта 2020 года потратил на поддержку курса национальной валюты почти 2,2 млрд долларов. За месяц НБУ купил на межбанковском валютном рынке 264,0 млн долларов и продал 2 453,6 млн долларов, чистая продажа составила 2 189,6 млн долларов.

Напомним, заместитель главы НБУ Олег Чурий 3 апреля заявил, что после стабилизации ситуации на валютном рынке Национальный банк Украины возобновил покупку валюты. По его словам, спрос на валюту существенно снизился и вышел на докризисные показатели. Как отметил Чурий, на сегодняшний день международные резервы Украины составляют около 25 млрд грн.

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Темы: Курс доллара
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