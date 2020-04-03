Резкое падение: что происходит с курсом доллара 3 апреля

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар упал в обменных пунктах на 30 копеек, евро - на 50 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 3 апреля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 29 копеек до 27,69 гривен за доллар, курс евро снизился на 49 копеек до 30,02 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,17 (27,45 - 2 апреля), продажи - 27,69 (27,98 - 2 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,20 (29,70 - 2 апреля), продажи - 30,02 (30,53 - 2 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,10 (3,13 - 2 апреля), продажи 3,61 (3,61 - 2 апреля) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 3 апреля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 27,42 гривен за доллар, курс в покупке до 27,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 22 копейки до 29,59 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 3 апреля справочный курс на уровне 27,36 грн/доллар, снизив его по сравнению с 2 апреля (27,62 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,40 - 27,55 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, ситуация на валютном рынке и курс доллара будут зависеть от объема средств, выделенных Украине Международным валютным фондом, а также скорости принятия этого решения. Если Украине получит 10 млрд долларов, то курс может остаться на уровне 28 грн/доллар.

Напомним, глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что большая часть средств, которые Украина рассчитывает получить от МВФ, должна быть направлена на покрытие дефицита госбюджета и создание Стабилизационного фонда для борьбы с коронавирусом.