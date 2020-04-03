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НБУ возобновил покупку валюты на межбанке

Новости » Финансовый кризис 2020     03.04.2020 - 12:52
НБУ возобновил покупку валюты на межбанке
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

За последнюю неделю НБУ трижды выходил с интервенциями по покупке долларов

После стабилизации ситуации на валютном рынке Национальный банк Украины возобновил покупку валюты на межбанке и за последнюю неделю выкупил 100 млн долларов. Об этом на брифинге сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий.

Как напомнил Чурий, во время острой фазы в середине марта НБУ потратил на поддержку курса гривны более 2 млрд долларов, сглаживая резкие колебания.

"События последней недели показали, что ситуация становится уравновешенной на валютном рынке. НБУ уже больше покупает иностранную валюту, и на последней неделе мы три раза выходили на рынок с интервенциями по покупке валюты. В целом мы купли 100 млн долларов", - сказал он.

По его словам, спрос на валюту существенно снизился и вышел на докризисные показатели.

Как отметил Чурий, на сегодняшний день международные резервы Украины составляют около 25 млрд грн.

Напомним, заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, заявил, что изменение ситуации на валютном рынке и снижение курса доллара связано с одобрением Радой двух законов, что приблизило Украину получению кредита Международного валютного фонда.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) течение марта 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 264,0 млн долларов и продал 2 453,6 млн долларов, чистая продажа составила 2 189,6 млн долларов.

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