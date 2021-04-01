Поставщики газа установили цены на апрель. Сколько будем платить

Постановление Кабинета министров Украины о замораживании цены на газ для населения на уровне 6,99 гривен за кубометр утратило силу с 1 апреля. Однако большинство компаний оставили эту цену на апрель.
Тарифы обнародованы на сайтах компаний-поставщиков.
По данным мониторинга, несколько компаний установили цены несколько ниже 6,99 гривен за кубометр - до 6,70 гривен. Среди них и государственная компания "Нафтогаз", которая с января продает газ населению по 6,86 гривен.
Однако большинство компаний оставили цену на уровне 6,99 гривен за кубометр.
Также несколько поставщиков предлагают газ дороже - до 8,85 гривен за кубометр.
Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен за кубометр.
В то же время, газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на газ на уровне 6,86 гривен за кубометр, что ниже, чем максимальная цена, установленная Кабмином.
Кроме того, большинство поставщиков снизили цену на газ для населения на январь 2021 года задним числом. Компании установили ее на уровне предельной - 6,99 грн за кубометр.