Постачальники газу встановили ціни на квітень. Скільки будемо платити

Постанова Кабінету міністрів України про заморожування ціни на газ для населення на рівні 6,99 гривень за кубометр втратила чинність з 1 квітня. Однак більшість компаній залишили цю ціну на квітень.

За даними моніторингу, кілька компаній встановили ціни дещо нижчі 6,99 гривень за кубометр - до 6,70 гривень. Серед них і державна компанія "Нафтогаз", яка з січня продає газ населенню за 6,86 гривень.

Однак більшість компаній залишили ціну на рівні 6,99 гривень за кубометр.

Також кілька постачальників пропонують газ дорожче - до 8,85 гривень за кубометр.