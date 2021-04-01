Постачальники газу встановили ціни на квітень. Скільки будемо платити

Постанова Кабінету міністрів України про заморожування ціни на газ для населення на рівні 6,99 гривень за кубометр втратила чинність з 1 квітня. Однак більшість компаній залишили цю ціну на квітень.
Тарифи оприлюднені на сайтах компаній-постачальників.
За даними моніторингу, кілька компаній встановили ціни дещо нижчі 6,99 гривень за кубометр - до 6,70 гривень. Серед них і державна компанія "Нафтогаз", яка з січня продає газ населенню за 6,86 гривень.
Однак більшість компаній залишили ціну на рівні 6,99 гривень за кубометр.
Також кілька постачальників пропонують газ дорожче - до 8,85 гривень за кубометр.
Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів прийняв постанову про обмеження ціни на газ для населення протягом лютого-березня 2021 року на рівні 6,99 гривень за кубометр.
У той же час, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на газ на рівні 6,86 гривень за кубометр, що нижче, ніж максимальна ціна, встановлена Кабміном.
Крім того, більшість постачальників знизили ціну на газ для населення на січень 2021 року заднім числом. Компанії встановили її на рівні граничної - 6,99 грн за кубометр.