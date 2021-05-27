Поставщики газа обнародовали цены на июнь

Поставщики газа обнародовали ценовые предложения для населения на июнь 2021 года. Кроме того, компании также публикуют годовые тарифы, которые они установили до 30 апреля следующего года.
Об этом сообщает профильное издание "Газправда", которое занимается ценовым мониторингом.
Самый низкий тариф на июнь установила ГП "Эвода Трейд" КП "Луцкводоканал" - 7,90 гривен за кубометр. Самый высокий - ООО "Нафтогаз снабжение" - 12 гривен (компания не имеет отношения к НАК "Нафтогаз Украины").
Самый низкий годовой тариф установила компания ООО "Агросинтез Трейдинг" - 7,80 гривен за кубометр. Самый высокий - ООО "Черновицкая областная энергоснабжающая компания", ООО "Киевская областная энергоснабжающая компания", ООО "Херсонская областная энергоснабжающая компания" - 13,50 гривен.
Ценовые предложения
|Нава предприятия
|Годовой тариф, грн за куб.
|Июнь, грн. за куб.
|ООО "АГРОСИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ"
|7,8
|ГП "ЭВОДА ТРЕЙД" КП " ЛУЦКВОДОКАНАЛ"
|7,9
|7,9
|ООО "ЧЕРКАССЫГАЗ СБЫТ"
|7,9
|11,5
|ООО "УМАНЬГАЗ СБЫТ"
|7,9
|11,5
|ООО "ГК "НАФТОГАЗ УКРАИНЫ"
|8,0
|ООО "ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ"
|8,0
|8,9
|ООО "ЗАКАРПАТЬЕ ЭНЕРГОСБЫТ"
|8,0
|8,9
|ООО "ЛЬВОВГАЗ СБЫТ"
|8,0
|ООО "КИЕВОБЛГАЗ СБЫТ"
|8,0
|ООО "ИВАНО-ФРАНКОВСКГАЗ СБЫТ"
|8,0
|ООО "ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ"
|8,0
|ООО "ВОЛЫНЬГАЗ СБЫТ"
|8,0
|ООО "ВИННИЦАГАЗ СБЫТ"
|8,0
|ООО "РОВНОГАЗ СБЫТ"
|8,0
|ООО "СУМЫГАЗ СБЫТ"
|8,0
|ООО "ХМЕЛЬНИЦКГАЗ СБЫТ"
|8,0
|ООО "ЧЕРНОВЦЫГАЗ СБЫТ"
|8,0
|ООО "ЧЕРНИГОВГАЗ СБЫТ"
|8,0
|ООО "ДНЕПРОПЕТРОВСКГАЗ СБЫТ"
|8,0
|ООО "ЖИТОМИРГАЗ СБЫТ"
|8,0
|ООО "НИКОЛАЕВГАЗ СБЫТ"
|8,0
|ООО "ЗАПОРОЖГАЗ СБЫТ"
|8,0
|ООО "ЗАКАРПАТГАЗ СБЫТ"
|8,0
|ООО "ЙЕ Энергия"
|8,0
|8,0
|ООО"ГП" ПРОМСЕРВИС"
|8,0
|ООО "МЕГАВАТТ ЭНЕРГО СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ"
|8,1
|8,1
|ООО "ЭРУ ЛЮДЯМ"
|8,1
|ООО "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ"
|8,2
|ООО "ГАЗПОСТАЧСЕРВІС"
|8,6
|8,6
|ООО "ПРИКАРПАТ ЭНЕРГО ТРЕЙД"
|8,6
|8,6
|ООО "КИЕВГАЗЭНЕРДЖИ"
|8,7
|8,7
|ООО "ЭРУ ТРЕЙДИНГ"
|8,9
|ООО "ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУПП"
|8,9
|7,9
|ООО "ДОНЕЦКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO)
|8,9
|8,9
|ООО "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO)
|8,9
|8,9
|ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO)
|8,9
|8,9
|ООО "ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ"
|9,0
|9,0
|ГП "ГАЗПОСТАЧ" ООО "ТЕРНОПОЛЬГОРГАЗ"
|9,0
|ООО "ЛУГАНСКГАЗ СБЫТ"
|9,0
|ООО "ОДЕССАГАЗ-СНАБЖЕНИЕ"
|9,2
|ООО "НАФТОГАЗ СНАБЖЕНИЕ"
|9,5
|12,0
|ООО "МАРГАЗ"
|9,8
|8,8
|ООО "АСКАНИЯ ЭНЕРДЖИ"
|10,0
|9,5
|ООО "ГАЗ АП"
|10,0
|8,0
|ООО "КРЕМЕНЧУГГАЗ-ТРЕЙДИНГ"
|10,0
|8,0
|ООО "ПОЛТАВАГАЗ СБЫТ"
|10,0
|ООО "ТД" ЛУБНЫГАЗ"
|10,0
|10,0
|ООО "ЛКТ ЭЛЕКТРУМ"
|10,0
|ООО "Свой"
|10,0
|9,5
|ООО "М ГАЗ ТРЕЙДИНГ"
|10,2
|10,2
|ГП "ШЕПЕТОВКАГАЗ" ПАО "ШЕПЕТОВКАГАЗ"
|10,2
|10,2
|ООО "СВОБОДНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПАЛИВЭНЕРГО
|10,4
|9,6
|ООО "АЗОВГАЗ"
|10,5
|9,9
|ГП "ПЛАМЯ" ПАО "КОРОСТЫШЕВГАЗ"
|10,5
|10,5
|ООО "ГАЗПРОМПОСТАЧ"
|10,8
|11,2
|ООО "ТОРГОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
|10,8
|ООО "ГЛАСКОМЕРЦ"
|10,8
|11,0
|ООО "ГАЛНАФТОГАЗ"
|11,0
|8,0
|ООО "ГАЗОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" ГЕЛИОС"
|11,0
|ООО "ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ"
|11,0
|11,5
|ООО "ТАС ЭНЕРГИЯ СТРАНЫ"
|11,2
|11,2
|ООО "ЮНИВЕРС ГАЗ"
|11,4
|ООО "СТРЫЙНАФТОГАЗ"
|12,0
|8,0
|ООО "ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
|13,5
|8,5
|ООО "ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
|13,5
|11,8
|ООО "ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
|13,5
|11,9
|ПОН
|11,6
Как сообщало РБК-Украина, поставщики газа для населения обнародовали свои годовые тарифы, которые будут действовать с 1 мая 2021 года. По сравнению с уровнем начала года цены вырастут и составят около 8 гривен за кубометр и выше.
В частности, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила годовой тариф на уровне 7,96 гривен за кубометр, что на 1,10 гривен дороже, чем в январе - апреле (6,86 гривен). Месячный тариф "Нафтогаз" не устанавливал.
Кроме того, компания "ЙЕ Энергия" установила цену на уровне 7,99 гривен за кубометр.
Ранее в Национальном банке Украины заявили, что летом 2021 года стоимость природного газа более чем вдвое будет превышать ценовые минимумы прошлого лета.