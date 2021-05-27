Поставщики газа обнародовали цены на июнь

Поставщики газа обнародовали ценовые предложения для населения на июнь 2021 года. Кроме того, компании также публикуют годовые тарифы, которые они установили до 30 апреля следующего года.

Самый низкий тариф на июнь установила ГП "Эвода Трейд" КП "Луцкводоканал" - 7,90 гривен за кубометр. Самый высокий - ООО "Нафтогаз снабжение" - 12 гривен (компания не имеет отношения к НАК "Нафтогаз Украины").

Как сообщало РБК-Украина, поставщики газа для населения обнародовали свои годовые тарифы, которые будут действовать с 1 мая 2021 года. По сравнению с уровнем начала года цены вырастут и составят около 8 гривен за кубометр и выше.

В частности, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила годовой тариф на уровне 7,96 гривен за кубометр, что на 1,10 гривен дороже, чем в январе - апреле (6,86 гривен). Месячный тариф "Нафтогаз" не устанавливал.

Кроме того, компания "ЙЕ Энергия" установила цену на уровне 7,99 гривен за кубометр.

Ранее в Национальном банке Украины заявили, что летом 2021 года стоимость природного газа более чем вдвое будет превышать ценовые минимумы прошлого лета.