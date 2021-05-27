Постачальники газу оприлюднили ціни на червень

Постачальники газу оприлюднили цінові пропозиції для населення на червень 2021 року. Крім того, компанії також публікують річні тарифы, які вони встановили до 30 квітня наступного року.
Про це повідомляє профільне видання "Газправда", яке займається ціновим моніторингом.
Найнижчий тариф на червень встановила ДП "Евода Трейд" КП"Луцькводоканал" - 7,90 гривень за кубометр. Найвищий - ТОВ "Нафтогаз постачання" - 12 гривень (компанія не має відношення до НАК "Нафтогаз України).
Найнижчий річний тариф встановила компанія ТОВ "Агросинтез Трейдінг" - 7,80 гривень за кубометр. Найвищий ТОВ "Чернівецька обласна енергопостачальна компанія", ТОВ "Житомирська обласна енергопостачальна компанія", ТОВ "Херсонська обласна енергопостачальна компанія" - 13,50 гривень.
Цінові пропозиції
|Нава підприємства
|Річний тариф, грн за куб.
|Червень, грн. за куб.
|ТОВ "АГРОСИНТЕЗ ТРЕЙДІНГ"
|7,8
|ДП "ЕВОДА ТРЕЙД" КП"ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ"
|7,9
|7,9
|ТОВ "ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ"
|7,9
|11,5
|ТОВ "УМАНЬГАЗ ЗБУТ"
|7,9
|11,5
|ТОВ "ГК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
|8,0
|ТОВ "ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ"
|8,0
|8,9
|ТОВ "ЗАКАРПАТТЯ ЕНЕРГОЗБУТ"
|8,0
|8,9
|ТОВ "ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ"
|8,0
|ТОВ "КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ"
|8,0
|ТОВ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ"
|8,0
|ТОВ "ХАРКІВГАЗ ЗБУТ"
|8,0
|ТОВ "ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ"
|8,0
|ТОВ "ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ"
|8,0
|ТОВ ''РІВНЕГАЗ ЗБУТ''
|8,0
|ТОВ "СУМИГАЗ ЗБУТ"
|8,0
|ТОВ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ"
|8,0
|ТОВ "ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ"
|8,0
|ТОВ "ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ"
|8,0
|ТОВ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ ЗБУТ"
|8,0
|ТОВ "ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТ"
|8,0
|ТОВ "МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ"
|8,0
|ТОВ "ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ"
|8,0
|ТОВ "ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ"
|8,0
|ТОВ "ЙЕ Енергія"
|8,0
|8,0
|ТОВ "ГП"ПРОМСЕРВІС"
|8,0
|ТОВ "МЕГАВАТТ ЕНЕРГО СЕРВІСНА КОМПАНІЯ"
|8,1
|8,1
|ТОВ "ЕРУ ЛЮДЯМ"
|8,1
|ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ"
|8,2
|ТОВ "ГАЗПОСТАЧСЕРВІС"
|8,6
|8,6
|ТОВ "ПРИКАРПАТ ЕНЕРГО ТРЕЙД"
|8,6
|8,6
|ТОВ "КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ"
|8,7
|8,7
|ТОВ "ЕРУ ТРЕЙДІНГ"
|8,9
|ТОВ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП"
|8,9
|7,9
|ТОВ "ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO)
|8,9
|8,9
|ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO)
|8,9
|8,9
|ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO)
|8,9
|8,9
|ТОВ "ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ"
|9,0
|9,0
|ДП "ГАЗПОСТАЧ" ТОВ "ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ"
|9,0
|ТОВ "ЛУГАНСЬКГАЗ ЗБУТ"
|9,0
|ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ"
|9,2
|ТОВ "НАФТОГАЗ ПОСТАЧАННЯ"
|9,5
|12,0
|ТОВ "МАРГАЗ"
|9,8
|8,8
|ТОВ "АСКАНІЯ ЕНЕРДЖІ"
|10,0
|9,5
|ТОВ "ГАЗ АП"
|10,0
|8,0
|ТОВ "КРЕМЕНЧУКГАЗ-ТРЕЙДІНГ"
|10,0
|8,0
|ТОВ "ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ"
|10,0
|ТОВ "ТД "ЛУБНИГАЗ"
|10,0
|10,0
|ТОВ "ЛКТ ЕЛЕКТРУМ"
|10,0
|ТОВ "Свій"
|10,0
|9,5
|ТОВ "М ГАЗ ТРЕЙДІНГ"
|10,2
|10,2
|ДП "ШЕПЕТІВКАГАЗ" ПАТ "ШЕПЕТІВКАГАЗ"
|10,2
|10,2
|ТОВ “ВІЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ПАЛІВЕНЕРГО”
|10,4
|9,6
|ТОВ "АЗОВГАЗ"
|10,5
|9,9
|ДП "ПОЛУМ'Я" ПАТ "КОРОСТИШІВГАЗ"
|10,5
|10,5
|ТОВ "ГАЗПРОМПОСТАЧ"
|10,8
|11,2
|ТОВ "ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ"
|10,8
|ТОВ "ГЛАСКОМЕРЦ"
|10,8
|11,0
|ТОВ "ГАЛНАФТОГАЗ"
|11,0
|8,0
|ТОВ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ГЕЛІОС"
|11,0
|ТОВ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ"
|11,0
|11,5
|ТОВ "ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ"
|11,2
|11,2
|ТОВ "ЮНІВЕРС ГАЗ"
|11,4
|ТОВ "СТРИЙНАФТОГАЗ"
|12,0
|8,0
|ТОВ "ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ"
|13,5
|8,5
|ТОВ "ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ"
|13,5
|11,8
|ТОВ "ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ"
|13,5
|11,9
|ПОН
|11,6
Як повідомляло РБК-Україна, постачальники газу для населення оприлюднили свої річні тарифи, які діятимуть з 1 травня 2021 року. У порівнянні з рівнем початку року ціни зростуть і складуть близько 8 гривень за кубометр і вище.
Зокрема, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила річний тариф на рівні 7,96 гривень за кубометр, що на 1,10 гривень дорожче, ніж у січні - квітні (6,86 гривень). Місячний тариф "Нафтогаз" не встановлював.
Крім того, компанія "ЙЕ Енергія" встановила ціну на рівні 7,99 гривень за кубометр.
Раніше в Національному банку України заявили, що влітку 2021 року вартість природного газу більш ніж удвічі перевищуватиме цінові мінімуми минулого літа.