Постачальники газу оприлюднили ціни на червень

Постачальники газу оприлюднили цінові пропозиції для населення на червень 2021 року. Крім того, компанії також публікують річні тарифы, які вони встановили до 30 квітня наступного року.

Найнижчий тариф на червень встановила ДП "Евода Трейд" КП"Луцькводоканал" - 7,90 гривень за кубометр. Найвищий - ТОВ "Нафтогаз постачання" - 12 гривень (компанія не має відношення до НАК "Нафтогаз України).

Як повідомляло РБК-Україна, постачальники газу для населення оприлюднили свої річні тарифи, які діятимуть з 1 травня 2021 року. У порівнянні з рівнем початку року ціни зростуть і складуть близько 8 гривень за кубометр і вище.

Зокрема, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила річний тариф на рівні 7,96 гривень за кубометр, що на 1,10 гривень дорожче, ніж у січні - квітні (6,86 гривень). Місячний тариф "Нафтогаз" не встановлював.

Крім того, компанія "ЙЕ Енергія" встановила ціну на рівні 7,99 гривень за кубометр.

Раніше в Національному банку України заявили, що влітку 2021 року вартість природного газу більш ніж удвічі перевищуватиме цінові мінімуми минулого літа.