Поставщикам нужно обратиться в "Нафтогаз" за перерасчетом цен на газ

Поставщиками газа и тепла для населения нужно подписать с НАК "Нафтогаз Украины" дополнительные соглашения за январь. Об этом на брифинге сообщил министр энергетики Алексей Оржель, передает корреспондент РБК-Украина.

Как напомнил Оржель, что по этому вопросу есть позиция главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

"Да, действительно, соответствующие показатели по цене на газ, есть соответствующая позиция председателя правления НАК "Нафтогаз" о том, что нужно обращаться за перерасчетом цены на тепловую энергию. Так, соответственно должны быть осуществлены эти шаги", - сказал в Оржель.

Как сообщало РБК-Украина, 28 января НАК "Нафтогаз Украины" установил оптовую цену на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других потребителей по ПСО в январе 2020 года на уровне 4,65 грн за кубометр. Таким образом, по сравнению с декабрем 2019 года (4,277 грн за кубометр) цена выросла на 8,7%.

Напомним, согласно постановлению Кабинета министров Украины № 17 от 24 января 2020 года, стоимость газа для потребностей населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), определяется по новой формуле.

Согласно постановлению Кабмина, цена газа должна быть не выше уровня, который, в частности, учитывает среднеарифметическое значение фактических цен (End of Day) природного газа на следующие сутки поставки газа (Day-Ahead and Weekend) на нидерландском газовом хабе (ТТF) за период 1-22 числа месяца поставки газа согласно информации биржи Powernext/EEX, разницу (спред) между ценой на хабе TTF и границе Украины и тариф на услуги по транспортировке природного газа для точек входа в Украину на межгосударственном сообщении с Польшей/Словакией/Венгрией.