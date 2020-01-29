Постачальникам потрібно звернутись до "Нафтогазу" за перерахунком цін на газ

Постачальниками газу та тепла для населення потрібно підписати з НАК "Нафтогаз України" додаткові угоди за січень. Про це на брифінгу повідомив міністр енергетики Олексій Оржель, передає кореспондент РБК-Україна.

Як нагадав Оржель, що з цього питання є позиція голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

"Так, дійсно, відповідні показники по ціні на газ, є відповідна позиція голови правління НАК "Нафтогаз" про те, що потрібно звертатись за перерахунком ціни на теплову енергію. Так, відповідно мають бути здійснені ці кроки", - сказав в Оржель.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 січня НАК "Нафтогаз України" встановив оптову ціну на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших споживачів за ПСО в січні 2020 року на рівні 4,65 грн за кубометр. Таким чином, у порівнянні з груднем 2019 року (4,277 грн за кубометр) ціна зросла на 8,7%.

Нагадаємо, згідно з постановою Кабінету міністрів України № 17 від 24 січня 2020 року, вартість газу для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК "Нафтогаз України" поставляє газ в рамках спеціальних обов'язків (ПСО), визначається за новою формулою.

Згідно з постановою Кабміну, ціна газу повинна бути не вище рівня, який, зокрема, враховує середньоарифметичне значення фактичних цін (End of Day) природного газу на наступну добу поставки газу (Day-Ahead and Weekend) на нідерландському газовому хабі (ТТF) за період 1-22 числа місяця поставки газу згідно з інформацією біржі Powernext/EEX, різницю (спред) між ціною на хабі TTF і кордоні України і тариф на послуги з транспортування природного газу для точок входу в Україну на міждержавному сполученні з Польщею/Словаччиною/Угорщиною.