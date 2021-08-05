Поставщик "последней надежды" повысил цену на газ

На сегодня газ от поставщика "последней надежды" получают более 600 000 клиентов.

ГК "Нафтогаз Украины" как ПОН обслуживает домохозяйства в Донецкой, Херсонской и Полтавской областях, в городе Кременец Тернопольской области, в Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области, Коростышеве и Коростышевском районе Житомирской области, городе Шепетовка Хмельницкой области.

ПОН поставляет газ в тех регионах, где газопоставляющая компания не смогла выполнить обязательств. Срок - не более 60 дней.