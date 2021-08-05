Постачальник "останньої надії" підвищив ціну на газ

На сьогодні газ від постачальника "останньої надії" отримують понад 600 000 клієнтів.

ДК " Нафтогаз України" як ППН обслуговує домогосподарства у Донецькій, Херсонській та Полтавській областях, у місті Кременець Тернопільської області, у Мелітополі та Мелітопольському районі Запорізької області, Коростишеві та Коростишівському районі Житомирської області, місті Шепетівка Хмельницької області.

ППН постачає газ в тих регіонах, де газопостачальна компанія не змогла виконати зобов'язань. Термін - не більше 60 днів.