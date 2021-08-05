Постачальник "останньої надії" підвищив ціну на газ

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка виконує функції постачальника" останньої надії", встановила тариф на газ для своїх клієнтів у серпні 2021 року на рівні 11,78 гривень за кубометр (з ПДВ, але без плати за доставку). Ціна на 73 копійки вища, ніж у липні 11,05 гривень за кубометр.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ЦК "Нафтогаз України".
На сьогодні газ від постачальника "останньої надії" отримують понад 600 000 клієнтів.
ДК " Нафтогаз України" як ППН обслуговує домогосподарства у Донецькій, Херсонській та Полтавській областях, у місті Кременець Тернопільської області, у Мелітополі та Мелітопольському районі Запорізької області, Коростишеві та Коростишівському районі Житомирської області, місті Шепетівка Хмельницької області.
ППН постачає газ в тих регіонах, де газопостачальна компанія не змогла виконати зобов'язань. Термін - не більше 60 днів.
Зазначимо, з 1 травня в Україні діє річна ціна газу. Вона не може змінюватися в бік підвищення. "Нафтогаз" визначив річний тариф на рівні 7,96 грн / куб. м.