Для поставок Україні. Країни НАТО закуплять у США зброю на 10 млрд доларів, - Axios

Допомога Україні

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він домовився з генсеком Марком Рютте про нову схему поставок зброї в Україну.

За словами Трампа, тепер країни Європи купуватимуть зброю у США і потім передаватимуть її Україні.

Зокрема, очікується, що за такою схемою Україна отримає додаткові системи Patriot, які необхідні для знищення російських балістичних ракет.

Також, за інформацією CNN, українським воїнам нададуть ракети малої дальності, снаряди для артилерії та ракети середньої дальності.

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