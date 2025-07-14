Ракети середньої дальності і не тільки: CNN дізналося, що Україна може отримати від США

США за посередництва НАТО планують передати Україні не тільки системи Patriot. Зокрема, можливі поставки ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

По-друге, президент розраховує на фінансову вигоду: кожна система Patriot коштує приблизно 1 мільярд доларів.

По-перше, продаючи зброю європейським країнам, а не передаючи її безпосередньо Україні, Трамп сподівається убезпечити себе від політичної критики у зв'язку з тим, що він відмовляється від своєї передвиборчої обіцянки зменшити роль США в багаторічній війні.

Офіційні особи в коментарі виданню уточнили, що Трамп не передає Україні зброю напряму з двох причин.

Неназване джерело розповіло виданню, що крім систем Patriot США також можуть продати НАТО для поставок Україні:

Допомога Україні від Трампа

Нагадаємо, сьогодні, 14 липня, президент США Дональд Трамп заявив, що він домовився з НАТО передавати Україні зброю за рахунок європейських країн.

За словами американського лідера, його країна відправлятиме "найкращу зброю".

Також президент пригрозив, що якщо за 50 днів Росія не піде на мирну угоду з Україною, Вашингтон введе проти Москви 100% вторинні тарифи.

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