Для поставок Украине. Страны НАТО закупят у США оружие на 10 млрд долларов, - Axios

Помощь Украине

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он договорился с генсеком Марком Рютте о новой схеме поставок оружия в Украину.

По словам Трампа, теперь страны Европы будут покупать оружие у США и затем передавать его Украине.

В частности, ожидается, что по такой схеме Украина получит дополнительные системы Patriot, которые необходимы для уничтожения российских баллистических ракет.

Также, по информации CNN, украинским воинам предоставят ракеты малой дальности, снаряды для артиллерии и ракеты средней дальности.

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