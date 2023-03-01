Поставлял некачественные продукты ВСУ. В Киеве предпринимателя подозревают в многомиллионных убытках

В Киеве сообщено о подозрении руководителю предприятия в присвоении средств путем поставок некачественных продуктов питания для военных более чем на 9 млн грн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, после начала вооруженной агрессии РФ против Украины между субъектом хозяйствования и воинской частью Национальной гвардии Украины заключены договоры на закупку консерв тушеной свинины, а также консерв гречневой и жемчужной каш со свининой", - пишет пресс-служба.

Поставщик, зная о технических характеристиках продуктов и их несоответствии требованиям ДСТУ, передал военным недоброкачественный товар на общую сумму более 9,1 млн грн.

Согласно лабораторным исследованиям, консервы опасны для потребления и могут оказать вредное влияние на здоровье человека.

Следствие продолжается, а прокуратура устанавливает всех лиц, причастных к поставкам некачественных продуктов питания военнослужащим.

Фото: в Киеве предпринимателя подозревают в миллионном убытке (facebook.com/pgo.gov.ua)