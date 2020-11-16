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Поставки вакцин от COVID-19 могут начаться в первой половине 2021 года, - ВОЗ

Женева, Понедельник 16 ноября 2020 20:15
Поставки вакцин от COVID-19 могут начаться в первой половине 2021 года, - ВОЗ
Фото: Сумия Сваминатан (flickr.com)
Автор: РБК-Украина

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что поставки вакцин от коронавируса начнутся в первой половине следующего года. При этом поставки вакцин будут осуществлены в ограниченных масштабах.

Об этом заявила главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан во время брифинга.

"В первой половине года мы планируем ограниченные поставки. Мы сейчас находимся на стадии планирования. Наша задача заключается в том, чтобы люди, которые находятся в категории риска, получили необходимый доступ к вакцине и были защищены. Это наша цель", - заявила Сваминатан.

В частности, она отметила, что это касается работников сферы здравоохранения, которые находятся на передовой борьбы с инфекцией.

Кроме того, Сваминатан обратила внимание, что ВОЗ на данном этапе настроена оптимистично и работает со всеми потенциальными производителями.

По ее словам, некоторые вакцины-кандидаты подойдут больше в одних условиях, некоторые - в других. Например, одни могут больше подходить для пожилых людей, а другие - требовать определенные условия хранения и транспортировки.

"Поэтому нам нужен портфель вакцин, чтобы у стран был выбор", - отметила она.

Напомним, потенциальная вакцина от COVID-19 американской фармацевтической компании Moderna показала высокую эффективность на уровне 94,5%. Данный показатель достигнут в ходе третьей фазы испытаний.

Ранее в ВОЗ предупредили, что появление вакцины от коронавируса само по себе не остановит пандемию.

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