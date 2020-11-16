Постачання вакцин від COVID-19 може початися в першій половині 2021 року, - ВООЗ

Фото: Сумия Сваминатан (flickr.com)

Всесвітня організація охорони здоров'я розраховує, що постачання вакцин від коронавірусу почнуться в першій половині наступного року. При цьому поставки вакцин будуть здійснені в обмежених масштабах.

Про це заявила головний науковий співробітник організації Сумия Сваминатан під час брифінгу.

"У першій половині року ми плануємо обмежені поставки. Ми зараз знаходимося на стадії планування. Наше завдання полягає в тому, щоб люди, які знаходяться в категорії ризику, отримали необхідний доступ до вакцини і були захищені. Це наша мета", - заявила Сваминатан.

Зокрема, вона зазначила, що це стосується працівників сфери охорони здоров'я, які знаходяться на передовій боротьби з інфекцією.

Крім того, Сваминатан звернула увагу, що ВООЗ на даному етапі налаштована оптимістично і працює зі всіма потенційними виробниками.

За її словами, деякі вакцини-кандидати підійдуть більше в одних умовах, деякі - в інших. Наприклад, одні можуть більше підходити для літніх людей, а інші - вимагати певні умови зберігання та транспортування.

"Тому нам потрібен портфель вакцин, щоб у країн був вибір", - зазначила вона.

Нагадаємо, потенційна вакцина від COVID-19 американської фармацевтичної компанії Moderna показала високу ефективність на рівні 94,5%. Даний показник досягнутий в ході третьої фази випробувань.

Раніше ВООЗ попередили, що поява вакцини від коронавірусу саме по собі не зупинить пандемію.