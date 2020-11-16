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Вакцина от COVID-19 сама по себе не сможет остановить пандемию, - ВОЗ

Женева, Понедельник 16 ноября 2020 15:00
Вакцина от COVID-19 сама по себе не сможет остановить пандемию, - ВОЗ
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr.com/unisgeneva)
Автор: РБК-Украина

Вакцина от коронавируса сама по себе не сможет остановить пандемию. Она должна использоваться лишь в комплексе других мер для завершения пандемии.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга.

"С начала пандемии мы знали, что вакцина будет обязательной, чтобы взять пандемию под контроль. Но важно подчеркнуть, что вакцина будет дополнять другие способы, которыми мы располагаем, а не заменять их", - сказал он.

При этом глава ВОЗ отметил, что мониторинг ситуации, тестирование и изоляция зараженных, отслеживание цепочек контактов и прочие меры предосторожности нужно продолжать.

Также Гебрейесус заявил, что первоначально запасы вакцин будут ограничены, поэтому при вакцинации приоритетом должны пользоваться работники сферы здравоохранения, престарелые и другие уязвимые категории населения.

Тем не менее и в таком случае "у вируса будет много пространства для продвижения", отметил он.

Напомним, вакцина фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech эффективна в более чем 90% случаев. Она успешно проходит третью фазу клинических испытаний.

Кроме того, что Еврокомиссия закупит 300 млн доз вакцины Pfizer от коронавируса, Британия - еще 50 млн.

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