Поставки Tomahawk Україні можуть підштовхнути Путіна до переговорів, - Вітакер

За його словами, ймовірність удару вглиб РФ ракетами Tomahawk, а також багато інших речей можуть змінити розрахунки Путіна щодо війни в Україні.

"Можливість глибокого удару може змінити розрахунки Путіна і поставити під загрозу багато речей, включно з важливою енергетичною інфраструктурою в Росії", - заявив Вітакер.

Він зазначив також, що зараз росіяни швидше за все не готові відмовитися від своїх максималістських цілей, але все може змінитися.

"Подивимося, чи зможуть такі кроки, як блокування "тіньового флоту", постачання Tomahawk та інші способи тиску на Володимира Путіна змусити Росію домовлятися про мир. Якщо хтось і може це зробити, то це президент Трамп", - повідомив посол США при НАТО.

Вітакер також зазначив, що війна і вбивства мають закінчитися, і для цього обидві сторони мають сісти за стіл переговорів.