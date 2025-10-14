Поставки Tomahawk Украине могут подтолкнуть Путина к переговорам, - Уитакер

По его словам, вероятность удара вглубь РФ ракетами Tomahawk, а также многие другие вещи могут изменить расчеты Путина относительно войны в Украине.

"Возможность глубокого удара может изменить расчеты Путина и поставить под угрозу многие вещи, включая важную энергетическую инфраструктуру в России", - заявил Уитакер.

Он отметил также, что сейчас россияне скорее всего не готовы отказаться от своих максималистских целей, но все может измениться.

"Посмотрим, смогут ли такие шаги, как блокирование "теневого флота", поставки Tomahawk и другие способы давления на Владимира Путина заставить Россию договариваться о мире. Если кто-то и может это сделать, то это президент Трамп", - сообщил посол США при НАТО.

Уитакер также отметил, что война и убийства должны закончиться, и для этого обе стороны должны сесть за стол переговоров.