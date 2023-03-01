Поставки російської нафти Urals до Туреччини досягли чотиримісячного максимуму, - Reuters

Це сталося через те, що НПЗ STAR, що належить азербайджанській нафтовій компанії SOCAR, відновив закупівлю суміші.

Зазначається, що збільшення експорту російської нафти до Туреччини може стати на заваді спробам Заходу підірвати фінансову міць РФ та послабити його військові зусилля в Україні.

Reuters повідомляє, що минулого місяця в турецькі порти було відвантажено 860 000 тонн нафти марки Urals у порівнянні з 620 000 тонн у січні та 370 000 тонн у грудні.

У 2022 році, коли Європа різко скоротила імпорт енергоносіїв із РФ, попит на нафту марки Urals у Туреччині був високим. Його пікові поставки в серпні-жовтні досягли від 1,3 млн. тонн до 1,4 млн. тонн на місяць, у тому числі 700 000 тонн на місяць. Збільшення постачання нафти сорту Urals до Туреччини, ймовірно, призведе до зростання цін на російську суміш, що змусить Індію та Китай, які вже отримали рекордно високі обсяги імпорту нафти з Росії, конкурувати за обсяги російської нафти з Туреччиною.

Мінфін РФ раніше заявляв, що доходи від експорту нафти у січні впали на 40% у річному обчисленні. Це трапилось через те, що російська нафта продавалася зі знижками в 15-20 доларів за барель до Китаю, Індії та Туреччини.