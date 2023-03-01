Поставки российской нефти Urals в Турцию достигли четырехмесячного максимума, - Reuters

Это произошло из-за того, что НПЗ STAR, принадлежащий азербайджанской нефтяной компании SOCAR, возобновил закупку смеси.

Отмечается, что увеличение экспорта российской нефти в Турцию может помешать попыткам Запада взорвать финансовую мощь РФ и ослабить его военные усилия в Украине.

Reuters сообщает, что в прошлом месяце в турецкие порты отгружено 860 000 тонн нефти марки Urals по сравнению с 620 000 тонн в январе и 370 000 тонн в декабре.

В 2022 году, когда Европа резко сократила импорт энергоносителей из РФ, спрос на нефть марки Urals в Турции был высоким. Его пиковые поставки в августе-октябре достигли от 1,3 млн тонн до 1,4 млн тонн в месяц, в том числе 700 000 тонн в месяц. Увеличение поставки нефти сорта Urals в Турцию, вероятно, приведет к росту цен на российскую смесь, что заставит Индию и Китай, уже получившие рекордно высокие объемы импорта нефти из России, конкурировать за объемы российской нефти с Турцией.

Минфин РФ ранее заявлял, что доходы от экспорта нефти в январе упали на 40% в годовом исчислении. Это случилось из-за того, что российская нефть продавалась со скидками в 15-20 долларов за баррель в Китай, Индию и Турцию.