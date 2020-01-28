По "Турецкому потоку" поставлен первый миллиард кубометров газа

Фото: газопровод "Турецкий поток" (twitter.com/NewEurope)

54% из этого объема доставлены на турецкий газовый рынок

Российский "Газпром" поставил по газопроводу "Турецкий поток" первый миллиард кубометров газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

Отмечается, что около 54% из этого объема доставлены на турецкий газовый рынок, порядка 46% - на турецко-болгарскую границу.

"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 млрд куб. м газа в год.



Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года. 8 января в Стамбуле президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели торжественную церемонию открытия "Турецкого потока".

РБК-Украина писаор.ю что глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что в связи с запуском "Турецкого потока" снижение транзита газа через Украину в этом году составит около 15 млрд куб. м.

Добавим, что вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак заявил, что Москва планирует ответить на санкции США против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". При этом Козак подчеркнул, что "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на американские санкции.