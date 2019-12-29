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В РФ заявили, что "Северный поток - 2" будет достроен, несмотря на санкции

Новости » Энергетика     29.12.2019 - 15:50
В РФ заявили, что "Северный поток - 2" будет достроен, несмотря на санкции
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Вице-премьер РФ заявил, что Россия ответит на санкции США в отношении газопроводов

Россия ответит на санкции США в отношении российских газопроводов, при этом "Северный поток-2" будет достроен, невзирая на введенные Вашингтоном ограничения. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, передают росСМИ.

По его словам, "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на санкции США.

"Пока занимаемся. Мы будем принимать взвешенное и адекватное решение... Газопровод будет достроен, невзирая ни на какие санкции и ограничения. Мы понимаем, как это сделать", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что США дали месяц подрядчикам "Северного потока-2" на остановку работ. В Госдепе подчеркнули, что Россия использует новый газопровод как инструмент поддержки своей агрессии против Украины.

На прошлой неделе трубоукладчик российского газопровода "Северный поток-2" - швейцарская компания Allseas - приостановила выполнение работ из-за угрозы американских санкций. Соответственно Российская Федерация уже на год сдвинула запуск газопровода. Теперь Москва планирует ввести его в эксплуатацию до конца 2020 года.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дел Ляйен выступила против санкций США в отношении газопровода "Северный поток-2".

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