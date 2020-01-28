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Постачання газу в Угорщину через "Турецький потік" можуть початися через 2 роки

Новини » Енергетика     28.01.2020 - 10:01
Постачання газу в Угорщину через "Турецький потік" можуть початися через 2 роки
Фото: газопровід "Турецький потік" (twitter.com/NewEurope)

Комерційні постачання по газопроводу почалися 1 січня 2020 року

Постачання російського газу до Угорщини трубопроводом "Турецький потік" може початися наприкінці 2021 або на початку 2022 року. Про це заявив державний секретар з питань енергетики Міністерства інновацій та технологій Петер Кадер'як, повідомляє Budapest Business Journal.

Зазначається, що цей газопровід починається на російському узбережжі в Анапі, потім проходить понад 930 кілометрів по дну Чорного моря і виходить на турецькому узбережжі в районі містечка Киїкей, обходячи Україну.

Нагадаємо, комерційні постачання по газопроводу почалися 1 січня 2020 року. 8 січня в Стамбулі президенти Росії Володимир Путін і Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провели урочисту церемонію відкриття "Турецького потоку".

РБК-Україна писаор.ю що глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив, що у зв'язку з запуском "Турецького потоку" зниження транзиту газу через Україну в цьому році складе близько 15 млрд куб. м.

Додамо, що віце-прем'єр Російської Федерації Дмитро Козак заявив, що Москва планує відповісти на санкції США проти газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік". При цьому Козак підкреслив, що "Північний потік-2" буде добудовано, незважаючи на американські санкції.

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