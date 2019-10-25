Поставки Boeing 777X переносят из-за проблем с двигателем

В компании Boeing заявили, что переносят первые поставки новой модели 777X из-за проблем с двигателем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Australian Aviation.

Как сообщается, поставки перенесли на начало 2021 года.

"Boeing отложил первые доставки модели 777-X с середины 2020 до начала 2021 из-за задержек с тестовыми полетами, которые были вызваны нерешенными проблемами с двигателем и отрывом двери во время тестирования", - говорится в сообщении.

В то же время генеральный директор компании Деннис Мойленбург ожидает, что первые полеты все же будут осуществлены в начале 2020 года, несмотря на то, что сначала они были запланированы на первое полугодие 2019 года.

По его словам, главным нерешенным вопросом до сих пор остается работа нового двигателя GE9X.

Отмечается, что такие авиакомпании как Emirates, Qatar Airways, Cathay Pacific, All Nippon, Singapore Airlines, Etihad Airways и British Airways уже сделали крупные заказы новых самолетов Boeing 777-X.

Напомним, во время испытания нового Boeing 777X произошла поломка грузовой двери, связи с чем компания была вынуждена прекратить проведение испытаний самолета. У лайнера во время испытаний выдавило наружу дверь грузового отсека.

Кроме того, 7 сентября американская авиастроительная корпорация Boeing во время испытаний своего нового лайнера Boeing-777X обнаружила технические неполадки. Проводились испытания на герметичность. После обнаружения неполадки испытания были прерваны.