В Boeing столкнулись с проблемами при испытании нового лайнера

Фото: модель Boeing-777X (wikipedia.org)

При испытаниях в Boeing-777X обнаружили технические неполадки

Американская авиастроительная корпорация Boeing во время испытаний своего нового лайнера Boeing-777X обнаружила технические неполадки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Сообщается, что проводились испытания на герметичность. После обнаружения неполадки испытания были прерваны. При этом в компании не ответили, повлияет ли это на проведение первого полета лайнера, который запланирован на начало 2020 года.

«Инцидент рассматривается, и команда работает над выяснением источника проблемы», - говорится в сообщении.

В чем именно заключается неисправность, в компании также не прокомментировали. Однако по данным источника, возникли проблемы с дверью самолета, которую забрали во время испытаний.

Изначально первый полет лайнера 777X был запланирован на осень 2019 года. Однако в июле Boeing перенес полет на начало 2020 года из-за проблем с разработкой двигателя.

Отметим, Boeing-777X должен стать самым длинным пассажирским самолетом в мире.

Напомним, в марте Boeing перенес презентацию лайнера 777X в связи с крушением самолета компании в Эфиопии. Тогда, во время крушения Boeing-737 погибли все 157 пассажиров лайнера.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что французская авиакомпания отменила все рейсы из-за угрозы банкротства. Все авиарейсы Aigle Azur были закрыты с 7 сентября.