Поставки Boeing 777X переносять через проблеми з двигуном

У компанії Boeing заявили, що переносять перші поставки нової моделі 777X через проблеми з двигуном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Australian Aviation.

Як повідомляється, поставки перенесли на початок 2021 року.

"Boeing відклав перші доставки моделі 777-X з середини до початку 2020 2021 з-за затримок з тестовими польотами, які були викликані невирішеними проблемами з двигуном та відривом двері під час тестування", - йдеться в повідомленні.

У той же час генеральний директор компанії Денніс Мойленбург очікує, що перші польоти все ж будуть здійснені до початку 2020 року, незважаючи на те, що спочатку вони були заплановані на перше півріччя 2019 року.

За його словами, головним невирішеним питанням досі залишається робота нового двигуна GE9X.

Наголошується, що такі авіакомпанії як Emirates, Qatar Airways, Cathay Pacific, All Nippon, Singapore Airlines, Etihad Airways і British Airways вже зробили великі замовлення нових літаків Boeing 777-X.

Нагадаємо, під час випробування нового Boeing 777X сталася поломка вантажної двері, в зв'язку з чим компанія була змушена припинити проведення випробувань літака. У лайнера під час випробувань видавило назовні двері вантажного відсіку.

Крім того, 7 вересня американська авіабудівна корпорація Boeing під час випробувань свого нового лайнера Boeing-777X виявила технічні неполадки. Проводилися випробування на герметичність. Після виявлення неполадки випробування були перервані.