ru ua
Чт, 30 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Поставка оружия Украине: в Германии призывают решать конфликт с РФ дипломатическим путем

Новина українською →
Германия, Четверг 30 декабря 2021 16:11
Поставка оружия Украине: в Германии призывают решать конфликт с РФ дипломатическим путем Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что их приоритетная задача - не допустить дальнейшего конфликта с Россией. Потому о поставках оружия Украине для самообороны речь пока не идет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД Германии.

"И страны G7, и Европейский Союз очень ясно дали понять, что дальнейшая военная эскалация на границе с Украиной и, прежде всего, нарушение международного права и нарушение суверенитета Украины будут иметь огромные политические и экономические последствия для России", - отметила глава МИД Германии.

По ее словам, у Германии много вариантов действий. Однако самый важный вариант - не допустить дальнейшей эскалации.

"Этого можно добиться только с помощью дипломатии в нормандском формате, а также через Совет Россия-НАТО и в рамках ОБСЕ", - подчеркнула Бербок.

Напомним, Бербок не видит скорого возвращения России в состав группы "большой семерки" (G7). По ее словам, пока неясно, когда это случится.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оружие в Украине
NEWS
Зеленский созывает на сегодня СНБО: что известно
Зеленский созывает на сегодня СНБО: что известно
DAILY
Угольное дело. В чем обвиняют Порошенко, и причем здесь Медведчук
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Угольное дело. В чем обвиняют Порошенко, и причем здесь Медведчук